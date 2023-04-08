Крестный ход. В Ватикане снова пытались "примирить" украинцев и россиян, в Кулебы ответили

В Министерстве иностранных дел отреагировали на крестный ход в Риме, во время которого Ватикан снова пытался "примирить" украинцев и россиян, фактически поставив знак равенства между жертвой и агрессором. Представитель МИД Олег Николенко заявил, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста.

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"К сожалению, вынуждены констатировать, что нынешнее шествие было вновь омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора", – отметил Николенко.

Он подчеркнул, что речь идет о текстах, которые были зачитаны во время 10-й станции крестного хода: от имени украинского подростка, нашедшего убежище в Италии после захвата российскими войсками Мариуполя, и российского парня, брат-военнослужащий которого погиб, а отец и дед пропали без вести как участники захватнической войны России против Украины.

Текст россиянина приводит Vatican News: "Я российский парень, и когда это говорю, то почти чувствую вину, и одновременно, не понимаю почему, а потому чувствую себя вдвойне плохо".

Далее он вспоминал о своем старшем брате, который через несколько дней после 18-летия отправился в "путешествие", а затем пришло письмо с сообщением о его смерти.

"Нам все говорили, что мы должны гордиться, но дома были только печаль и страдания. Подобное произошло с уехавшим папой и дедом, у нас нет о них никаких известий. Один мой школьный товарищ с большим страхом сказал мне на ухо, что идет война. Вернувшись домой, я написал молитву: Иисусе, пожалуйста, сделай, чтобы был мир во всем мире, чтобы все мы могли быть братьями", – говорилось в тексте россиянина.

В МИД разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста.

"Совместное участие украинца и россиянина искажает действительность, в которую Россия погрузила украинцев, воплощая против них геноцид. Более того, такой шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой нравственности, дискредитирует концепцию мира и братства", – заявил Николенко.

Он подчеркнул, что попытка поставить знак равенства между страдающей Украиной и Россией, которая доставляет страдания, не способствует примирению – оно может наступить только после украинской победы, наказания всех российских преступников, покаяния за причиненные страдания и прошения прощения перед украинцами.

В 2022 году Ватикан решил, что крест должны нести украинка и россиянка как символ "примирения народов".

В итоге Святой Престол неожиданно изменил текст размышлений крестного шествия в Колизее по настоянию Украины. Несмотря на протесты Украины, Ватикан от своего замысла не отказался – крест действительно держали украинка и россиянка, но вместо запланированного разлогого текста, в котором должен был звучать тезис и о "братских народах", было предложено помолиться в тишине.

Оксана Житнюк

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