Крестный ход. В Ватикане снова пытались "примирить" украинцев и россиян, в Кулебы ответили
В Министерстве иностранных дел отреагировали на крестный ход в Риме, во время которого Ватикан снова пытался "примирить" украинцев и россиян, фактически поставив знак равенства между жертвой и агрессором. Представитель МИД Олег Николенко заявил, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста.
"К сожалению, вынуждены констатировать, что нынешнее шествие было вновь омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора", – отметил Николенко.
Он подчеркнул, что речь идет о текстах, которые были зачитаны во время 10-й станции крестного хода: от имени украинского подростка, нашедшего убежище в Италии после захвата российскими войсками Мариуполя, и российского парня, брат-военнослужащий которого погиб, а отец и дед пропали без вести как участники захватнической войны России против Украины.
Текст россиянина приводит Vatican News: "Я российский парень, и когда это говорю, то почти чувствую вину, и одновременно, не понимаю почему, а потому чувствую себя вдвойне плохо".
Далее он вспоминал о своем старшем брате, который через несколько дней после 18-летия отправился в "путешествие", а затем пришло письмо с сообщением о его смерти.
"Нам все говорили, что мы должны гордиться, но дома были только печаль и страдания. Подобное произошло с уехавшим папой и дедом, у нас нет о них никаких известий. Один мой школьный товарищ с большим страхом сказал мне на ухо, что идет война. Вернувшись домой, я написал молитву: Иисусе, пожалуйста, сделай, чтобы был мир во всем мире, чтобы все мы могли быть братьями", – говорилось в тексте россиянина.
В МИД разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста.
"Совместное участие украинца и россиянина искажает действительность, в которую Россия погрузила украинцев, воплощая против них геноцид. Более того, такой шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой нравственности, дискредитирует концепцию мира и братства", – заявил Николенко.
Он подчеркнул, что попытка поставить знак равенства между страдающей Украиной и Россией, которая доставляет страдания, не способствует примирению – оно может наступить только после украинской победы, наказания всех российских преступников, покаяния за причиненные страдания и прошения прощения перед украинцами.
- В 2022 году Ватикан решил, что крест должны нести украинка и россиянка как символ "примирения народов".
- В итоге Святой Престол неожиданно изменил текст размышлений крестного шествия в Колизее по настоянию Украины. Несмотря на протесты Украины, Ватикан от своего замысла не отказался – крест действительно держали украинка и россиянка, но вместо запланированного разлогого текста, в котором должен был звучать тезис и о "братских народах", было предложено помолиться в тишине.
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