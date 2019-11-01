Криклий: РФ должна будет выплатить репарации после деоккупации

Владислав Криклий (Фото: пресс-служба Кабмина)

После деоккупации Донбасса страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, только после чего будет проводиться восстановление региона. Об этом заявил в эфире программы Право на власть телеканала 1+1 министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он подчеркнул, что пока можно говорить о восстановлении подконтрольной Украине части Донбасса. "Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о то, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион", - сказал министр.

Министр не стал называть точную сумму, необходимую для восстановления региона.

Криклий считает, что сейчас задача заключается в том, чтобы обеспечивать связь с теми гражданами, которые верят в успех Украины.

"Для этого бы обустраиваем контрольно-пропускные пункты, мы должны создавать больше сервиса, и этот вопрос касается не только востока Украины", - отметил Криклий, добавив, что речь также идет и о КПВВ на админгранице с аннексированным Крымом.

По его словам, без доступа к временно оккупированной территории пока сложно говорить о необходимых средствах на восстановление, поскольку необходимо провести ревизию и аудит.

17 сентября глава МИД Вадим Пристайко заявил , что план президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе получится реализовать в течение максимум года.

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