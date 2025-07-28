Кризис угольной промышленности Кузбасса дестабилизирует всю Россию – внешняя разведка

Из-за упадка отрасли увольняется все больше шахтеров, которые становятся кадровым резервом для армии оккупантов

Иллюстративное фото: szru.gov.ua

Из-за огромных убытков российские угольные компании закрывают шахты и задерживают выплату заработной платы работникам, что создает социальный кризис и угрожает дестабилизацией страны. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР).

В Кузбассе, где добыча угля – основной источник занятости, ситуация превращается в социальный кризис, отмечают в ведомстве.

В июне в регионе приостановила работу большая шахта "Спиридоновская", оставив 900 работников без заработка. Общая задолженность перед ними составляет около $1 млн. Работодатель планирует уволить большую часть сотрудников, чтобы уменьшить убытки.

Другие шахты работают с убытками, чтобы избежать массовых увольнений. Кроме того, консервация шахт обходится дорого, а их восстановление – еще дороже.

Отмечается, что бюджет Кузбасса дефицитный, а долг региона приближается к $1,1 млрд, что составляет 42% его доходов.

"Не имея плана действий, местные власти призывают работников покинуть проблемные шахты", – сообщили в СВР.

Разведка подчеркнула, что из-за трудовой депрессии шахтеры Кузбасса становятся кадровым резервом для армии оккупантов.

"Динамика, которая может привести к дестабилизации не только в регионе, но и в государстве в целом", – подвели итоги в ведомстве.

За первые пять месяцев года отрасль зафиксировала чистые убытки в размере более 1,2 млрд долларов США. А к концу года убытки угольных компаний России могут превысить $3,9 млрд – в три раза больше, чем в 2024 году.