Кризис угольной промышленности Кузбасса дестабилизирует всю Россию – внешняя разведка
Из-за огромных убытков российские угольные компании закрывают шахты и задерживают выплату заработной платы работникам, что создает социальный кризис и угрожает дестабилизацией страны. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР).
В Кузбассе, где добыча угля – основной источник занятости, ситуация превращается в социальный кризис, отмечают в ведомстве.
В июне в регионе приостановила работу большая шахта "Спиридоновская", оставив 900 работников без заработка. Общая задолженность перед ними составляет около $1 млн. Работодатель планирует уволить большую часть сотрудников, чтобы уменьшить убытки.
Другие шахты работают с убытками, чтобы избежать массовых увольнений. Кроме того, консервация шахт обходится дорого, а их восстановление – еще дороже.
Отмечается, что бюджет Кузбасса дефицитный, а долг региона приближается к $1,1 млрд, что составляет 42% его доходов.
"Не имея плана действий, местные власти призывают работников покинуть проблемные шахты", – сообщили в СВР.
Разведка подчеркнула, что из-за трудовой депрессии шахтеры Кузбасса становятся кадровым резервом для армии оккупантов.
"Динамика, которая может привести к дестабилизации не только в регионе, но и в государстве в целом", – подвели итоги в ведомстве.
За первые пять месяцев года отрасль зафиксировала чистые убытки в размере более 1,2 млрд долларов США. А к концу года убытки угольных компаний России могут превысить $3,9 млрд – в три раза больше, чем в 2024 году.
- В связи с вторжением РФ в Украину, с 11 августа 2022 года Европа прекратила покупку российского угля. В то же время в августе 2022 года импорт российского угля в Китай достиг пятилетнего максимума.
- В этом году кризис обрушился на российскую угольную промышленность после потери европейских рынков и ужесточения международных санкций. И, по словам источников агентства Bloomberg, одной из ключевых проблем отрасли стало отсутствие возможности обеспечить себя оборудованием после трех лет санкций.
- Импорт угля в Китай упал до самого низкого уровня за более чем два года на фоне снижения спроса и роста внутреннего производства.
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