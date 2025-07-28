Криза вугільної промисловості Кузбасу дестабілізує всю Росію – зовнішня розвідка
Через величезні збитки російські вугільні компанії закривають шахти та затримують виплату зарплатні працівникам, що створює соціальну кризу та загрожує дестабілізацією країни. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки (СЗР).
У Кузбасі, де видобуток вугілля є основним джерелом зайнятості, ситуація перетворюється на соціальну кризу, зазначають у відомстві.
У червні в регіоні призупинила роботу велика шахта "Спиридоновська", залишивши 900 працівників без заробітку. Загальна заборгованість перед ними – близько $1 млн. Роботодавець планує звільнити більшість працівників, щоб зменшити втрати.
Інші шахти працюють зі збитками, аби уникнути масових звільнень. Окрім того, консервація шахт дорога, а розконсервація – ще дорожча.
Зазначається, що бюджет Кузбасу дефіцитний, борг регіону наближається до $1,1 млрд, що становить 42% його доходів.
"Не маючи плану дій, місцева влада закликає працівників залишати проблемні шахти", – повідомили у СЗР.
Розвідка наголосила, що через трудову депресію працівники шахт на Кузбасі стають кадровим резервом для армії окупантів.
"Динаміка, яка може призвести до дестабілізації не лише в регіоні, а й у державі загалом", – підбили підсумки у відомстві.
За перші п’ять місяців року галузь зафіксувала чисті втрати у понад $1,2 млрд. А наприкінці року збитки вугільних компаній Росії можуть перевищити $3,9 млрд – утричі більше, ніж у 2024 році.
- Через вторгнення РФ в Україну, з 11 серпня 2022 року Європа припинила купівлю російського вугілля. Водночас у серпні 2022 року імпорт російського вугілля до Китаю досяг п'ятирічного максимуму.
- Цього року криза накрила російський вуглепром після втрати європейських ринків і посилення міжнародних санкцій. І за словами джерел агентства Bloomberg, однією з ключових проблем галузі стала неможливість забезпечити себе обладнанням після трьох років санкцій.
- Імпорт вугілля до Китаю впав до найнижчого рівня більш ніж за два роки на тлі зниженого попиту та зростання внутрішнього виробництва.
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