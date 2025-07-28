Криза вугільної промисловості Кузбасу дестабілізує всю Росію – зовнішня розвідка

Через занепад галузі звільняються дедалі більше шахтарів, які стають кадровим резервом для армії окупантів

Ілюстративне фото: szru.gov.ua

Через величезні збитки російські вугільні компанії закривають шахти та затримують виплату зарплатні працівникам, що створює соціальну кризу та загрожує дестабілізацією країни. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки (СЗР).

У Кузбасі, де видобуток вугілля є основним джерелом зайнятості, ситуація перетворюється на соціальну кризу, зазначають у відомстві.

У червні в регіоні призупинила роботу велика шахта "Спиридоновська", залишивши 900 працівників без заробітку. Загальна заборгованість перед ними – близько $1 млн. Роботодавець планує звільнити більшість працівників, щоб зменшити втрати.

Інші шахти працюють зі збитками, аби уникнути масових звільнень. Окрім того, консервація шахт дорога, а розконсервація – ще дорожча.

Зазначається, що бюджет Кузбасу дефіцитний, борг регіону наближається до $1,1 млрд, що становить 42% його доходів.

"Не маючи плану дій, місцева влада закликає працівників залишати проблемні шахти", – повідомили у СЗР.

Розвідка наголосила, що через трудову депресію працівники шахт на Кузбасі стають кадровим резервом для армії окупантів.

"Динаміка, яка може призвести до дестабілізації не лише в регіоні, а й у державі загалом", – підбили підсумки у відомстві.

За перші п’ять місяців року галузь зафіксувала чисті втрати у понад $1,2 млрд. А наприкінці року збитки вугільних компаній Росії можуть перевищити $3,9 млрд – утричі більше, ніж у 2024 році.