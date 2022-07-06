Крупнейший наркоторговец. Бразилия выдала Италии босса мафии Ндрангета

Бразилия выдала Италии Рокко Морабито – босса мафии Ндрангета. Об этом сообщает ANSA.

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Самолет с Морабито приземлился сегодня рано утром в римском аэропорту Чампино после экстрадиции из Бразилии. Он считается одним из крупнейших в мире торговцев наркотиками и приговорен к 30 годам тюрьмы.

Морабито вместе с сообщником Винченцо Паскино задержала федеральная полиция Бразилии в мае 2021 года. Это удалось сделать в ходе спецоперации при поддержке полиции Италии, Федерального бюро расследований США и американского Управления по борьбе с наркотиками.

В начале февраля в Ливии нашли на берегу крупную партию наркотиков с портретами российского диктатора Владимира Путина.

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Марк Сировой

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