Крупнейший наркоторговец. Бразилия выдала Италии босса мафии Ндрангета
06.07.2022, 13:34
Рокко Морабито (фото - ЕРА)
Бразилия выдала Италии Рокко Морабито – босса мафии Ндрангета. Об этом сообщает ANSA.
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Самолет с Морабито приземлился сегодня рано утром в римском аэропорту Чампино после экстрадиции из Бразилии. Он считается одним из крупнейших в мире торговцев наркотиками и приговорен к 30 годам тюрьмы.
Морабито вместе с сообщником Винченцо Паскино задержала федеральная полиция Бразилии в мае 2021 года. Это удалось сделать в ходе спецоперации при поддержке полиции Италии, Федерального бюро расследований США и американского Управления по борьбе с наркотиками.
- В начале февраля в Ливии нашли на берегу крупную партию наркотиков с портретами российского диктатора Владимира Путина.
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