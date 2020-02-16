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Крушение Boeing МАУ. Данилов поехал в Иран решать проблемы

Крушение Boeing МАУ. Данилов поехал в Иран решать проблемы - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
16.02.2020, 19:34

Секретарь СНБО Алексей Данилов отправился в Иран с рабочим визитом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов находится с рабочим визитом в Иране для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы самолета МАУ рейса PS752. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что визит состоялся по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, он начался 15 февраля и завершится 17 февраля.

Сообщается, что в Иране Данилов почтил память погибших украинцев, возложив вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком цветы на месте трагедии украинского самолета и поставив 11 свечей в церкви.

Другие подробности визита пока не сообщаются.

  • 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • 15 января Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины направили иранским правоохранителям запрос о передаче Украине бортовых самописцев лайнера МАУ, сбитого в Иране системой ПВО.
  • 15 февраля сообщалось, что специалисты Ирана не могут расшифровать данные с бортовых самописцев сбитого Boeing 737 авиакомпании МАУ, однако власти не собираются передавать их другим странам.
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PS 752 Алексей Данилов авиакатастрофа мау
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