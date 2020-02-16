Крушение Boeing МАУ. Данилов поехал в Иран решать проблемы

Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов находится с рабочим визитом в Иране для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы самолета МАУ рейса PS752. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.



Отмечается, что визит состоялся по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, он начался 15 февраля и завершится 17 февраля.

Сообщается, что в Иране Данилов почтил память погибших украинцев, возложив вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком цветы на месте трагедии украинского самолета и поставив 11 свечей в церкви.

Другие подробности визита пока не сообщаются.