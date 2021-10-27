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Крым – это Украина. В приложении Apple Music for Artists исправили ошибки на карте

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 23:49
Крым – это Украина. В приложении Apple Music for Artists исправили ошибки на карте - Фото
Apple. Фото - Unsplash

В приложении для музыкантов Apple Music for Artists исправлена ошибка на картах – теперь Крым изображен как часть Украины. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

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"Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым – это Украина", – говорится в сообщении посольства.

Крым – это Украина. В приложении Apple Music for Artists исправили ошибки на карте
  • 5 июля официальный дистрибьютор производителя акустических систем JBL в Украине (ООО "Карма Диджитал ЛТД") опубликовал в соцсетях карту Украины без полуострова Крым и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. На следующий день в компании признали, что произошла ошибка, и принесли извинения.
  • В сентябре украинский гостелеканал Дом показал карту с "российским" Крымом и получил предупреждение от Нацсовета.
  • 20 октября посольство Украины в США заявило, что обратится в компанию Apple из-за публикации карты Украины без оккупированного полуострова Крым в приложении Apple Music for Artists.
Наталия Медведева
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Крым Apple﻿ карта
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