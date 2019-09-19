"Крымчане в ОБСЕ": Пропагандистами занялись СБУ и прокуратура

Здание СБУ (Фото: пресс-служба СБУ)

Украинские правоохранители отреагировали на поездку "представителей Крыма" на совещание ОБСЕ в Варшаве. Прокуратура АРК зарегистрировала уголовное производство, сообщила пресс-служба ведомства.

Правовая квалификация дела - нарушение представителями оккупационных СМИ полуострова порядка выезда с временно оккупированной территории. "Данные сведения внесены в ЕРДР по обращению представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича", - уточнили в прокуратуре.

Там пообещали предоставить оценку не только законности выезда "делегатов" с полуострова, но и получения ими виз для въезда в Евросоюз. Расследованием дела займется Служба безопасности Украины.

В этом году на совещание в ОБСЕ в Варшаве зарегистрировались 13 так называемых представителей Крыма.

Вчера украинская делегация ушла из зала заседаний ОБСЕ во время обсуждения темы свободы слова в знак протеста против заявлений пропагандистов СМИ РФ о "российском Крыме".

Читайте также: "Крымские гости" в ОБСЕ: что они там делают и как туда попали