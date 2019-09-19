Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Крымчане в ОБСЕ": Пропагандистами занялись СБУ и прокуратура

"Крымчане в ОБСЕ": Пропагандистами занялись СБУ и прокуратура - Фото
Здание СБУ (Фото: пресс-служба СБУ)
19.09.2019, 15:32

В прокуратуре обещают правовую оценку действиям представителей оккупантов

Украинские правоохранители отреагировали на поездку "представителей Крыма" на совещание ОБСЕ в Варшаве. Прокуратура АРК зарегистрировала уголовное производство, сообщила пресс-служба ведомства.

Правовая квалификация дела - нарушение представителями оккупационных СМИ полуострова порядка выезда с временно оккупированной территории. "Данные сведения внесены в ЕРДР по обращению представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича", - уточнили в прокуратуре.

Там пообещали предоставить оценку не только законности выезда "делегатов" с полуострова, но и получения ими виз для въезда в Евросоюз. Расследованием дела займется Служба безопасности Украины.

  • В этом году на совещание в ОБСЕ в Варшаве зарегистрировались 13 так называемых представителей Крыма.
  • Вчера украинская делегация ушла из зала заседаний ОБСЕ во время обсуждения темы свободы слова в знак протеста против заявлений пропагандистов СМИ РФ о "российском Крыме".

Читайте также: "Крымские гости" в ОБСЕ: что они там делают и как туда попали

Напишите нам
Крым пропагандисты обсе прокуратура сбу
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 