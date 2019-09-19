"Крымчане в ОБСЕ": Пропагандистами занялись СБУ и прокуратура

Украинские правоохранители отреагировали на поездку "представителей Крыма" на совещание ОБСЕ в Варшаве. Прокуратура АРК зарегистрировала уголовное производство, сообщила пресс-служба ведомства.
Правовая квалификация дела - нарушение представителями оккупационных СМИ полуострова порядка выезда с временно оккупированной территории. "Данные сведения внесены в ЕРДР по обращению представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича", - уточнили в прокуратуре.
Там пообещали предоставить оценку не только законности выезда "делегатов" с полуострова, но и получения ими виз для въезда в Евросоюз. Расследованием дела займется Служба безопасности Украины.
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