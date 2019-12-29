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Крымских пленных пообещали включить в следующий этап освобождения

Крымских пленных пообещали включить в следующий этап освобождения - Фото
Освобождение заложников (Фото: Пресс-служба президента)
29.12.2019, 21:27

Представительство президента в АРК прокомментировало освобождение заключенных

Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения. Об этом сообщается в Facebook представительства президента в Автономной республике Крым.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", - говорится в сообщении.

  • Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.
  • Но в итоге сегодня обменивались 80 (получила Украина, но четверо решили остаться с семьями на Донбассе) на 141 (получила Россия и ее террористические организации, но 14 отказались ехать в Донецк).
  • Все детали - в хронике LIGA.net.
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обмен пленных Крым
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