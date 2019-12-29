Крымских пленных пообещали включить в следующий этап освобождения

Освобождение заложников (Фото: Пресс-служба президента)

Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения. Об этом сообщается в Facebook представительства президента в Автономной республике Крым.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", - говорится в сообщении.