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25.04.2019, 15:13

КСУ не будет препятствовать инаугурации Зеленского - заявление

КСУ не будет препятствовать инаугурации Зеленского - заявление - Фото
Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ранее в СМИ появилась информация о возможном срыве проведения инаугурации новоизбранного президента из-за отставки главы КСУ Станислава Шевчука

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В Конституционном суде заявляют, что информация о возможном срыве инаугурации новоизбранного президента из-за увольнения главы КСУ Станислава Шевчука не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении собрания судей КСУ.

"Эта информация полностью не соответствует действительности и является целенаправленной инсинуацией, цель которой - дискредитировать КС и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране", - отмечается в заявлении.

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Судьи заверяют, что приведение новоизбранного президента к присяге – конституционная обязанность главы КСУ, "которая безусловно будет выполнена".

"Со стороны Конституционного суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге", - говорится в заявлении.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном срыве проведения инаугурации новоизбранного президента из-за отставки главы КСУ Станислава Шевчука.

Конституционный суд рассмотрит законность переименования УПЦ Московского патриархата. 

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Теги: Станислав Шевчук, ксу, инаугурация, Зеленский
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