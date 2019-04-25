КСУ не будет препятствовать инаугурации Зеленского - заявление

В Конституционном суде заявляют, что информация о возможном срыве инаугурации новоизбранного президента из-за увольнения главы КСУ Станислава Шевчука не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении собрания судей КСУ.
"Эта информация полностью не соответствует действительности и является целенаправленной инсинуацией, цель которой - дискредитировать КС и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране", - отмечается в заявлении.
Судьи заверяют, что приведение новоизбранного президента к присяге – конституционная обязанность главы КСУ, "которая безусловно будет выполнена".
"Со стороны Конституционного суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге", - говорится в заявлении.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном срыве проведения инаугурации новоизбранного президента из-за отставки главы КСУ Станислава Шевчука.
Конституционный суд рассмотрит законность переименования УПЦ Московского патриархата.