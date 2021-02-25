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КСУ отклонил проект порядка проверки деклараций своих судей, поданный НАПК

25.02.2021, 20:04
КСУ отклонил проект порядка проверки деклараций своих судей, поданный НАПК - Фото
Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Конституционный суд отказался согласовать проекты порядка полной проверки деклараций судей КСУ и мониторинга их способа жизни, предложенный Национальным агентством по противодействию коррупции в рамках реализации принятого Радой закона о восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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Там отметили, что проверка декларации и мониторинг образа жизни судьи КСУ касаются гарантий его независимости. В то же время, считают в КСУ, НАПК, разрабатывая проекты проверки, "уклонилось от выполнения предписаний статьи 52 закона о предотвращении коррупции".

КСУ решил отказать НАПК в согласовании проектов порядка проверки, "поскольку они не согласовываются с предписаниями Конституции, закона о предотвращении коррупции, а также юридическим позициям КСУ". Суд предложил НАПК доработать проекты.

В чем именно проекты НАПК не соответствуют Конституции и законодательству, в КСУ не конкретизировали. 

  • 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК на основании того, что НАПК – центральный орган исполнительной власти, который имеет влияние на судебную ветвь, а это, по словам КСУ, противоречит "стандартам конституционализма и ценностям Конституции".
  • 15 декабря 2020 года Рада приняла за основу и в целом закон о восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции. Он позволил возобновить работу НАПУ. Согласно этому закону, агентство должно разработать порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей КСУ в течение месяца после вступления закона в силу. В течение еще месяца ВСП и КСУ должны согласовать порядок проверки, в противном случае проверки судей КСУ будут проводиться на общих основаниях.
Вадим Ребрина
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коррупция напк декларация ксу
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