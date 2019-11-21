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КСУ признал неконституционным неотложный законопроект Зеленского

КСУ признал неконституционным неотложный законопроект Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
21.11.2019, 12:52

Конституционный суд счел расширение полномочий парламента необоснованным

Конституционный суд признал инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1016 об уполномоченных Верховной Рады не соответствующим ч. 1 ст. 157 Конституции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Законопроектом предлагалось внести изменения в Конституцию, позволяющие парламенту выбирать своих уполномоченных, которые следили б за исполнением законов в определенных сферах. Статус этих уполномоченных должен был определяться специальным законом.

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Конституционный суд счел такое расширение полномочий Рады необоснованным. Согласно выводу КСУ, оно может привести к юридической неопределенности, сужению полномочий омбудсмена, а также нарушению баланса между ветвями власти.

В тоже время он отвечает формальным требованиям ч. 2 ст. 157 (нельзя вносить изменения в Конституцию во время военного или чрезвычайного положения) и ст. 158 (законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Верховной Радой, и не был ею принят, может быть снова подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения). Более детальное обоснование можно прочитать на сайте суда.

  • Ранее КСУ оценил законопроект Зеленского о законодательной инициативе народа.

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