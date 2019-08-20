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Кто может возглавить комитет по образованию от Слуги народа

Кто может возглавить комитет по образованию от Слуги народа - Фото
Сергей Бабак (фото - facebook.com/Сергей Бабак)
20.08.2019, 15:05

Партия Слуга народа предложила Сергею Бабаку возглавить комитет по вопросам образования в Раде

Президентская партия Слуга народа предложила избранному народному депутату Сергею Бабаку возглавить комитет по вопросам образования, науки и инноваций в Верховной Раде. Об этом сообщает Укринформ.

"Партия предложила мне возглавить этот комитет. Я, конечно, абсолютно не против это сделать. Поддержит ли меня фракция - увидим", - отметил Бабак.

Он подчеркнул, что каждый член профильного комитета "достаточно профессионален, чтобы его возглавить и работать эффективно".

Отвечая на вопрос, определен ли уже персональный состав комитета, Бабак отметил, что партия Слуга народа уже имеет своих кандидатов.

"Относительно других партий - не знаю. Но точно знаю, что Батькивщина подала Кириленко и наверняка из Голоса придет Совсун", - уточнил он.

  • 9 августа депутаты от партии Слуга народа предложили коллегам по парламенту от других партий уменьшить количество комитетов Рады с 27 до 22.

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Слуга народа голос иван кириленко Сергей Бабак
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