Кто может возглавить комитет по образованию от Слуги народа

Сергей Бабак (фото - facebook.com/Сергей Бабак)

Президентская партия Слуга народа предложила избранному народному депутату Сергею Бабаку возглавить комитет по вопросам образования, науки и инноваций в Верховной Раде. Об этом сообщает Укринформ.

"Партия предложила мне возглавить этот комитет. Я, конечно, абсолютно не против это сделать. Поддержит ли меня фракция - увидим", - отметил Бабак.

Он подчеркнул, что каждый член профильного комитета "достаточно профессионален, чтобы его возглавить и работать эффективно".

Отвечая на вопрос, определен ли уже персональный состав комитета, Бабак отметил, что партия Слуга народа уже имеет своих кандидатов.

"Относительно других партий - не знаю. Но точно знаю, что Батькивщина подала Кириленко и наверняка из Голоса придет Совсун", - уточнил он.

епутаты от партии Слуга народа предложили коллегам по парламенту от других партий уменьшить количество комитетов Рады с 27 до 22. 9 августа д

Читайте также: В Голосе назвали приоритетные задания для Рады