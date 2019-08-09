Кто слил "отставку" Богдана. Версия из офиса Зеленского - видео

Кирилл Тимошенко (фото - LIGA.net)

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявляет, что рассылал журналистам фото якобы заявления руководителя ОПУ Андрея Богдана об отставке, которое он нашел на одном из новостных сайтов. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

По словам Тимошенко, впервые информацию о якобы отставке Богдана в Офисе зафиксировали на телеканале NewsOne 1 августа после обеда.

"Ближе к вечеру у меня просто начал обрываться телефон, появилось заявление в Facebook, на некоторых сайтах. Мне начали наяривать журналисты практически всех изданий…Я зашёл и увидел эту историю на одном из новостных сайтов…Я просто всем сбрасывал и кидал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета", - рассказал замглавы ОПУ.

Тимошенко уточнил, что скачал фото "заявления" с сайта 24 канала. При этом на данный момент в новости 24 канала на заявлении Богдана четко виден водяной знак 24 канала.

"Меня спрашивали, правда это или нет. Я сказал, что не буду это комментировать, потому что я к тому моменту не успевал связаться с Богданом…Позже было принято решение, что президент это лично прокомментирует", - добавил Тимошенко.

По его словам, решение о том, что данную ситуацию будет комментировать только президент" было принято поздно вечером, поэтому 1 августа "уже не было смысла выходить с каким-то комментарием".