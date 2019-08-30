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Кто займется гуманитарной политикой: Бородянский представил офис

Кто займется гуманитарной политикой: Бородянский представил офис - Фото
Владимир Бородянский (Фото: Владимир Бородянский/Facebook)
30.08.2019, 14:24

Пока что в команде министра культуры не хватает координатора по религии

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил команду Офиса по разработке гуманитарной политики. Он сообщил об этом в Facebook.

Бородянский перечислил координаторов направлений:

- Музеи и заповедники - Мария Задорожная;
- Спорт - Владимир Шумилин;
- Кино - Виктория Ярмощук;
- Медиа и информационная безопасность - Федор Гречанинов
- Театр - Андрей Палатный;
- Музыка - Галина Григоренко;
- Туризм - Павел Корниенко;
- Благотворительность и волонтерство - Валерия Татарчук;
- Книги и издательская индустрия - Антон Мартынов;
- Гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий - Александра Дворецкая.

Координатор направления Молодежная политика будет назван позже, а координатора направления Религия пока что ищут, сообщил Бородянский.

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Министерство культуры Владимир Бородянский
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