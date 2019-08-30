Кто займется гуманитарной политикой: Бородянский представил офис

Владимир Бородянский (Фото: Владимир Бородянский/Facebook)

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил команду Офиса по разработке гуманитарной политики. Он сообщил об этом в Facebook.

Бородянский перечислил координаторов направлений:

- Музеи и заповедники - Мария Задорожная;

- Спорт - Владимир Шумилин;

- Кино - Виктория Ярмощук;

- Медиа и информационная безопасность - Федор Гречанинов

- Театр - Андрей Палатный;

- Музыка - Галина Григоренко;

- Туризм - Павел Корниенко;

- Благотворительность и волонтерство - Валерия Татарчук;

- Книги и издательская индустрия - Антон Мартынов;

- Гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий - Александра Дворецкая.

Координатор направления Молодежная политика будет назван позже, а координатора направления Религия пока что ищут, сообщил Бородянский.

Вчера новый созыв Верховной Рады утвердил кандидатуру премьер-министра.

Также был сформирован состав Кабинета министров, назначены новый генпрокурор и глава СБУ.

Читайте также: Новый Кабинет Министров. Кто все эти люди и что вам нужно о них знать