Кубраков отверг слухи о его назначении премьером: Нет ни амбиций, ни желания

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что у него нет премьерских амбиций. Об этом он сказал в интервью Экономической правде, комментируя слухи о том, что он может возглавить правительство вместо Дениса Шмыгаля.

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"Еще, кажется, до полномасштабной войны было пару таких непонятных волн. Я объяснял [Шмыгалю], что мне это неинтересно, нет никаких амбиций и желания. Сейчас он с юмором к этому относится. Мне даже уже не нужно ничего объяснять", – сказал Кубраков.

Он добавил, что считает смену премьер-министра возможной только после победы, потому что сейчас для этого нет предпосылок.

"Вот на самом деле. У нас вполне нормальное сотрудничество со всеми. С начала полномасштабной войны многие политические вещи или амбиции определенных людей отошли на второй план. Например, если до 24 февраля на правительстве достаточно сильно могли там с Минфином ссориться по каким-то вопросам, то сейчас не тратим время на эти все вещи. От них есть сейчас ответ: могу/не могу. Так же я: поддерживаю/не поддерживаю, делаем/не делаем", — сказал Кубраков.

Премьер-министр Денис Шмыгаль возглавляет Кабинет министров с начала марта 2020 года.

Разговоры о его возможной отставке появились летом и особенно активизировались после того, как были уволены с должностей глава СБУ Игорь Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Андрей Водяный

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