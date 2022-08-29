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Кубраков отверг слухи о его назначении премьером: Нет ни амбиций, ни желания

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 10:13
Кубраков отверг слухи о его назначении премьером: Нет ни амбиций, ни желания - Фото
Фото: пресс-служба форума Украина 30

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что у него нет премьерских амбиций. Об этом он сказал в интервью Экономической правде, комментируя слухи о том, что он может возглавить правительство вместо Дениса Шмыгаля.

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"Еще, кажется, до полномасштабной войны было пару таких непонятных волн. Я объяснял [Шмыгалю], что мне это неинтересно, нет никаких амбиций и желания. Сейчас он с юмором к этому относится. Мне даже уже не нужно ничего объяснять", – сказал Кубраков.

Он добавил, что считает смену премьер-министра возможной только после победы, потому что сейчас для этого нет предпосылок.

"Вот на самом деле. У нас вполне нормальное сотрудничество со всеми. С начала полномасштабной войны многие политические вещи или амбиции определенных людей отошли на второй план. Например, если до 24 февраля на правительстве достаточно сильно могли там с Минфином ссориться по каким-то вопросам, то сейчас не тратим время на эти все вещи. От них есть сейчас ответ: могу/не могу. Так же я: поддерживаю/не поддерживаю, делаем/не делаем", — сказал Кубраков.

Андрей Водяный
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кабмин александр кубраков Денис Шмыгаль
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