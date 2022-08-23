Кулеба: 19 февраля несколько министров G7 говорили – не спешите, большой войны не будет
Некоторые министры иностранных дел G7 за несколько дней до полномасштабного вторжения России сомневались, что большая война будет. Об этом в интервью Факты ICTV рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
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Он сообщил, что 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности проводил встречу с коллегами из стран G7.
"Несколько министров подошли ко мне и тихонько на ухо сказали: вы не спешите, у нас свои оценки, мы не считаем, что будет большая война. 19 февраля. Поэтому попытки построить матрицу, что все верили в одно, а одна Украина во что-то не верила, являются ложными", – сказал Кулеба, не раскрыв имена этих министров.
При этом глава МИД признал, что теперь Украина и партнеры больше доверяют данным американской разведки.
"Безусловно, после их, к сожалению, триумфального успеха с предсказыванием масштабов нападения РФ сомнений в данных американской разведки сейчас нет ни у нас, ни у наших других партнеров, которые до 24 февраля также сомневались в правдивости этих показаний", – сказал Кулеба.
- Ранее Кулеба рассказал, как прошла его встреча с президентом США Джо Байденом за два дня до полномасштабного вторжения России.
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