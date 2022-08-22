Кулеба: Хорошо вооруженная Украина – лучшая долгосрочная инвестиция в безопасность Европы
22.08.2022, 02:18
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео)
Лучшей инвестицией в будущую безопасность Европы является обеспечение Украины достаточным количеством вооружения для борьбы с российскими оккупантами. Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Кулеба отреагировал на призыв немецких депутатов значительно увеличить поставки оружия в Украину.
"Немецкие депутаты, представляющие все три правящие партии – Сара Нанни, Алекс Мюллер, Кристиан Клинк – абсолютно правы в своем призыве оказать Украине максимальную военную помощь. Хорошо вооруженная Украина — лучшая долгосрочная инвестиция в безопасность Европы", – написал Кулеба.
- 21 августа депутаты немецкого Бундестага от коалиции призвали увеличить поставки оружия в Украину, даже если это вызовет временные пробелы в Бундесвере.
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