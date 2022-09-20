Кулеба: Контрнаступление Украины – четкий сигнал для всех, что надо помогать нам оружием

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западные страны поставлять Украине больше оружия, поскольку контрнаступление в Харьковской области показало, что Вооруженные Силы Украины могут победить российскую армию. Об этом Кулеба сказал в интервью Bloomberg.

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Главе МИД напомнили, что раньше он просил Запад вводить санкции против России за ее агрессию, и спросили, какая помощь нужна Украине сейчас.

"Оружие. Потому что мы находимся на войне, и когда вы ведете войну против такого врага, вам нужно больше оружия. Иногда меня спрашивают, достаточно ли оружия, которое мы получили, и я всегда говорю, что смогу сказать, что достаточно, только после победы Украины. А до тех пор мы будем просить еще", – ответил Кулеба.

Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области показало способность Украины победить российского диктатора Владимира Путина.

"Наши недавние успехи на востоке Украины, я имею в виду контрнаступление, являются свидетельством того, что сочетание украинской стойкости и западного оружия, большая часть которого поступает из США, является рецептом победы над Россией", – сказал глава украинской дипломатии.

Он добавил, что успешное контрнаступление – четкий сигнал всем, что есть смысл помогать Украине оружием, потому что победить Путина и его армию на украинской территории – это реально.

В начале сентября ВСУ за неделю почти полностью освободили оккупированную часть Харьковской области и вышли на некоторых участках на границу с РФ. Контрнаступление продолжается.

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Наталія Медведєва

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