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Кулеба: Кто бы не стал премьером после Джонсона, Британия продолжит помогать Украине

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 21:14
Кулеба: Кто бы не стал премьером после Джонсона, Британия продолжит помогать Украине - Фото
Дмитро Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что после назначения в Великобритании нового премьер-министра страна не перестанет поддерживать Украину, а нынешний премьер Борис Джонсон уже обсудил сегодня с президентом Владимиром Зеленским, что конкретно будет делать Британия для Украины, пока он на посту. Об этом Кулеба сказал в эфире общенационального телемарафона.

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Кулебу спросили, как отставка Джонсона повлияет на украинско-британские отношения, и что это будет означать для Украины.

"Безусловно, Борис Джонсон за время этой войны проявил себя как человек смелый, человек, который не боится брать на себя риски. Вспомнить хотя бы его визит в Киев в апреле. Он – такая персона, которую заменить очень сложно, никогда не будет похожего на него человека. Но, я убежден, кто бы не стал премьер-министром Великобритании, политика поддержки Британией Украины останется неизменной", – сказал Кулеба.

Министр уверен, что сотрудничество между странами продолжится, и Британия и далее будет предоставлять помощь Украине. Он также отметил, что Джонсон будет оставаться при должности до сентября-октября.

Кулеба напомнил, что после заявления об отставке Джонсон говорил с Зеленским.

"Они, кстати, обсудили очень конкретные вещи, что будет Британия делать в это время, какую конкретно поддержку сможет оказать. То есть, несмотря на эту внутреннеполитическую турбулентность, Джонсон остается сфокусирован на практической поддержке Украины в это время", – сказал Кулеба.

  • 5 июля британские министры начали подавать в отставку, на начало 7 июля ушли или объявили о таком намерении почти 50 членов правительства.
  • Сегодня Джонсон объявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и подает в отставку с должности главы правительства. Он будет руководить Кабмином до избрания преемника.

Читайте также: Джонсон теряет должность премьера Британии. Что дальше и чего ждать Украине

Оксана Житнюк
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Великобритания МИД отставка Борис Джонсон дмитрий кулеба
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