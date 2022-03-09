Кулеба – миру: Через 48 ч на ЧАЭС отключится охлаждение отработанного ядерного топлива

Если в течение двух суток не возобновить электроснабжение обесточенной сегодня Чернобыльской атомной электростанции, которую захватили российские оккупанты, отключится охлаждение хранилища отработанного ядерного топлива. Об угрозе радиационной катастрофы сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД обратился к мировому сообществу с призывом немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно скорее отремонтировать линии электроснабжения ЧАЭС.

По его словам, резервные дизель-генераторы обеспечат питание станции и ее объектов в течение максимум 48 часов.

"Затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации. Варварская война РФ грозит всей Европе. Путин должен остановить ее немедленно!", – пишет Кулеба.

25 февраля 2022 года российские оккупанты захватили ЧАЭС.

1 марта МВД сообщило, что враг получает "значительное внешнее и внутреннее облучение" в Чернобыльской зоне отчуждения.

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Евгений Пилипенко

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