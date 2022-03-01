Новости | Кулеба: Многие страны думали, что Украина упадет за 24 часа. Но потом их словно подменили
Многие страны скептически оценивали способность Украины противостоять вторжению России. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Я очень хорошо знаю, как относился мир к первым 24 часам этой войны. Много кто ждал, что мы упадем, что нас сломают. Они сидели и наблюдали, думали, что мы не выдержим", – сказал глава МИД.
По его словам, в одной из влиятельных европейских стран украинскому послу с улыбкой сказали: "Зачем вам помогать, если через 24 часа максимум все будет кончено?"
Однако затем мир словно подменили, когда Украина стала успешно отбивать нападения Россия.
"Все, кто боялся Москвы, кто подлизывался к Москве, пережили психологический излом и забыли о страхе", – сказал он.
По его словам, очень многое для этого сделали защитники Украины и дипломаты.
"В последние дни буквально прорвало дамбу жестких санкций (против России, – ред.) и поставок денег и оружия без преувеличения героическому украинскому народу, который не побоялся бросить вызов российскому Голиафу", – добавил дипломат.
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