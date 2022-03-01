Многие страны скептически оценивали способность Украины противостоять вторжению России. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я очень хорошо знаю, как относился мир к первым 24 часам этой войны. Много кто ждал, что мы упадем, что нас сломают. Они сидели и наблюдали, думали, что мы не выдержим", – сказал глава МИД.

По его словам, в одной из влиятельных европейских стран украинскому послу с улыбкой сказали: "Зачем вам помогать, если через 24 часа максимум все будет кончено?"

Однако затем мир словно подменили, когда Украина стала успешно отбивать нападения Россия.

"Все, кто боялся Москвы, кто подлизывался к Москве, пережили психологический излом и забыли о страхе", – сказал он.

По его словам, очень многое для этого сделали защитники Украины и дипломаты.

"В последние дни буквально прорвало дамбу жестких санкций (против России, – ред.) и поставок денег и оружия без преувеличения героическому украинскому народу, который не побоялся бросить вызов российскому Голиафу", – добавил дипломат.

Марк Сировой

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