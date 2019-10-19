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Кулеба назвал приоритеты дальнейшей евроинтеграции Украины

Кулеба назвал приоритеты дальнейшей евроинтеграции Украины - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
19.10.2019, 10:58

Вице-премьер провел совещание с замминистрами, ответственными за евроинтеграцию

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба провел совещание с заместителями министров, ответственными за европейскую интеграцию. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кулеба обозначил приоритетные вопросы для рассмотрения во время заседания комитета ассоциации между Украиной и ЕС, которое пройдет 5 ноября в Брюсселе.

Среди приоритетов - усиление сотрудничества по вопросам юстиции, свободы слова и безопасности, экономическое сотрудничество, отраслевое сотрудничество и приоритеты секторальной интеграции с ЕС, в частности, энергетических рынков, совместный мониторинг выполнения соглашения об ассоциации.

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дмитрий кулеба евроинтеграция
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