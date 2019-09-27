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Вице-премьер: ЕС сам придет и предложит нам членство

Вице-премьер: ЕС сам придет и предложит нам членство - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.09.2019, 09:27

Кулеба настаивает: для успешной евроинтеграции необходимо выйти из "русского мира" и вести последовательную политику на международной арене

Вице-преьмер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба убежден, что Украина непременно станет членом Европейского союза, несмотря на трудности, которые возникают в процессе интеграции сейчас. Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.

"Я не вижу сейчас возможности, чтобы ЕС дал нам конкретную фразу о перспективе членства, но вижу возможность привязать нас друг к другу еще крепче, после чего Евросоюзу будет гораздо легче принимать решение о членстве Украины. Я вообще считаю, что в итоге это станет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство", - рассказал о своем видении Кулеба.

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По его словам, для этого Украине надо стать для Европы "своими" - выйти из-под влияния РФ и занимать последовательную позицию на геополитической арене.

"Надо самим перестать быть частью "русского мира". И именно этим мы сейчас занимаемся. Надо выйти из политической сферы интересов (РФ – ред.), прекратить бросаться влево-вправо, как мы это делали 30 лет. Мол, здесь мы ускоряем евроинтеграцию, здесь тормозим, здесь мы движемся в НАТО, а здесь объявляем внеблоковость. Эти метания нужно прекратить", - рассказал о своем видении формулы успеха Кулеба.

  • Ранее депутат Депутат фракции Слуга народа, глава подкомитета Рады по госбезопасности и представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук заявила, что европейские ценности якобы не совпадают с "традиционными украинскими".
  • Позже она прокомментировала процесс вступления в НАТО, заявив, что "нельзя идти туда, где нас не ждут". После того как это заявление вызвало волну негативной реакции в обществе, Верещук объяснила, что она выступает за интеграцию в НАТО, а ее слова якобы "выдернули из контекста". Кабмин также оправдал своего представителя, заявив, что ее не слова "неправильно трактовали"

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ЕС европейский союз дмитрий кулеба евроинтеграция
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