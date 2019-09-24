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Кулеба о курсе Украины в НАТО: Тактика будет изменена

Кулеба о курсе Украины в НАТО: Тактика будет изменена - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
24.09.2019, 21:48

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявил, что курс на евроатлантическую интеграцию остается неизменным

Курс Украины на евроатлантическую интеграцию остается неизменным, но для него будет  использоваться другая тактика. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Радио Свобода.

"Новая тактика заключается в том, что после того, как в 2008 году не была положительно воспринята поданная ​​Украиной заявка о присоединении к Плану действий по членству (ПДЧ), и по сей день в этом вопросе ничего кардинально не изменилось - мы пока не имеем шансов получить ПДЧ. Поэтому сейчас мы должны сосредоточиться не на том, чтобы подавать очередную заявку (предыдущая пока остается в силе), а на том, чтобы осуществлять те внутренние реформы, вводить те стандарты НАТО, которые позволят нам достичь совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО. То есть, тактика в том, чтобы двигаться к членству в НАТО через непосредственную фактическую интеграцию, а не через политические заявления", - сказал Кулеба.

Он отметил, что сейчас ведет диалог с коллегами из Альянса.

"Мы никоим образом не обсуждаем свертывание сотрудничества, наоборот - мы говорим о необходимости активизации сотрудничества, решения проблем и возможности быстрого движения вперед", - добавил Кулеба.

  • Депутат фракции Слуга народа и представитель правительства в Раде Ирина Верещук заявила, что "нам нельзя идти туда, где нас не ждут". Кроме того она добавила, что ей импонирует модель Финляндии, которая по ее словам "глубже интегрирована в НАТО, чем некоторые страны НАТО", однако не вступает в состав Альянса, чтоб не иметь проблем с Россией.
  • Позже Верещук заявила, что выступает за интеграцию в НАТО, а ее слова были "выдернуты из контекста".
  • В Кабмине ответили, что стратегический курс Украины в ЕС и НАТО закреплен в Конституции и остается неизменным. Стратегическая готовность НАТО принять Украину также подтверждена в Декларации Бухарестского саммита 2008 года, где прямо указано, что Украина станет членом НАТО.
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нато дмитрий кулеба
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