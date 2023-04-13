Кулеба назвал три условия, которые гарантируют успех наступления ВСУ

Успех Украины на поле боя обеспечат доставка обещанного партнерами оружия, гарантии долгосрочного снабжения и обучение летчиков ВСУ на современных боевых самолетах. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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По мнению министра, есть "три немедленных шага", которые должны обеспечить успех Украины на поле боя:

1. Ускорить доставку согласованных вооружений и боеприпасов;

2. Обеспечить долгосрочные дополнительные поставки;

3. Начать обучение украинских летчиков на боевых самолетах западного типа.

11 апреля 2023 года министр обороны Алексей Резников пригласил в Иностранный легион летчиков, умеющих управлять самолетами F-16.

13 апреля Резников во время официального визита в Испанию призвал к передаче Украине новых видов вооружений, в частности систем ПВО и самолетов.

Сергій Бережний

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