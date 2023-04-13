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Кулеба назвал три условия, которые гарантируют успех наступления ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 19:30
Кулеба назвал три условия, которые гарантируют успех наступления ВСУ - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Успех Украины на поле боя обеспечат доставка обещанного партнерами оружия, гарантии долгосрочного снабжения и обучение летчиков ВСУ на современных боевых самолетах. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

По мнению министра, есть "три немедленных шага", которые должны обеспечить успех Украины на поле боя:

1. Ускорить доставку согласованных вооружений и боеприпасов;
2. Обеспечить долгосрочные дополнительные поставки;
3. Начать обучение украинских летчиков на боевых самолетах западного типа.

Фото – скриншот из Twitter Dmytro Kuleba
Сергій Бережний
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война военная помощь дмитрий кулеба
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