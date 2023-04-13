Кулеба назвал три условия, которые гарантируют успех наступления ВСУ
13.04.2023, 19:30
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)
Успех Украины на поле боя обеспечат доставка обещанного партнерами оружия, гарантии долгосрочного снабжения и обучение летчиков ВСУ на современных боевых самолетах. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.
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По мнению министра, есть "три немедленных шага", которые должны обеспечить успех Украины на поле боя:
1. Ускорить доставку согласованных вооружений и боеприпасов;
2. Обеспечить долгосрочные дополнительные поставки;
3. Начать обучение украинских летчиков на боевых самолетах западного типа.
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