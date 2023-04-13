UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киев просит о международной коалиции для получения военных самолетов – Euractiv

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 15:52
Киев просит о международной коалиции для получения военных самолетов – Euractiv - Фото
Алексей Резников (скриншот из фильма "Год" Дмитрия Комарова)

Во время официального визита в Испанию министр обороны Алексей Резников призвал к передаче Украине новых видов вооружений, в частности систем ПВО и самолетов. Для этого необходимо создать международную коалицию, пишет издание Euractiv со ссылкой на слова министра.

После рабочей встречи с делегациями из Испании и Украины Резников поблагодарил за оказанную Испанией помощь и попросил дальнейшую поддержку. В частности, по его словам, Украина "очень заинтересована" в истребителях F-16.

Министр призвал к созданию "международной воздушной коалиции", похожей на ту, которая была создана для передачи танков Leopard. Это нужно для того, чтобы добиться согласия по отправке истребителей в Украину, пишет издание.

"Я убежден, что наступит день, когда будет такая воздушная коалиция. Это вопрос времени, денег и политического решения", – сказал он.

По мнению Резникова, для победы Украины в войне было бы "первостепенно уничтожить доминирование России в воздухе", пишет издание.

Мадрид пока не комментировал запрос, для выполнения которого необходимо согласие НАТО в координации с ЕС.

  • 11 апреля 2023 года Резников пригласил в Иностранный легион летчиков, умеющих управлять самолетами F-16.
  • 13 апреля Резников заявил, что среди слитных документов Пентагона были подлинные, но уже не актуальные.

Читайте также: "Ждем подходящего момента". Резников анонсировал новый "сюрприз" для российских кораблей

Артем Джеріпа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война военная помощь военные самолеты
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 