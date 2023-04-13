Киев просит о международной коалиции для получения военных самолетов – Euractiv
Во время официального визита в Испанию министр обороны Алексей Резников призвал к передаче Украине новых видов вооружений, в частности систем ПВО и самолетов. Для этого необходимо создать международную коалицию, пишет издание Euractiv со ссылкой на слова министра.
После рабочей встречи с делегациями из Испании и Украины Резников поблагодарил за оказанную Испанией помощь и попросил дальнейшую поддержку. В частности, по его словам, Украина "очень заинтересована" в истребителях F-16.
Министр призвал к созданию "международной воздушной коалиции", похожей на ту, которая была создана для передачи танков Leopard. Это нужно для того, чтобы добиться согласия по отправке истребителей в Украину, пишет издание.
"Я убежден, что наступит день, когда будет такая воздушная коалиция. Это вопрос времени, денег и политического решения", – сказал он.
По мнению Резникова, для победы Украины в войне было бы "первостепенно уничтожить доминирование России в воздухе", пишет издание.
Мадрид пока не комментировал запрос, для выполнения которого необходимо согласие НАТО в координации с ЕС.
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