Киев просит о международной коалиции для получения военных самолетов – Euractiv

Во время официального визита в Испанию министр обороны Алексей Резников призвал к передаче Украине новых видов вооружений, в частности систем ПВО и самолетов. Для этого необходимо создать международную коалицию, пишет издание Euractiv со ссылкой на слова министра.

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После рабочей встречи с делегациями из Испании и Украины Резников поблагодарил за оказанную Испанией помощь и попросил дальнейшую поддержку. В частности, по его словам, Украина "очень заинтересована" в истребителях F-16.

Министр призвал к созданию "международной воздушной коалиции", похожей на ту, которая была создана для передачи танков Leopard. Это нужно для того, чтобы добиться согласия по отправке истребителей в Украину, пишет издание.

"Я убежден, что наступит день, когда будет такая воздушная коалиция. Это вопрос времени, денег и политического решения", – сказал он.

По мнению Резникова, для победы Украины в войне было бы "первостепенно уничтожить доминирование России в воздухе", пишет издание.

Мадрид пока не комментировал запрос, для выполнения которого необходимо согласие НАТО в координации с ЕС.

11 апреля 2023 года Резников пригласил в Иностранный легион летчиков, умеющих управлять самолетами F-16.

13 апреля Резников заявил, что среди слитных документов Пентагона были подлинные, но уже не актуальные.

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Артем Джеріпа

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