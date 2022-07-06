UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба не разделяет оптимизма Эрдогана о скорой договоренности с РФ по зерновым коридорам

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 19:44
Кулеба не разделяет оптимизма Эрдогана о скорой договоренности с РФ по зерновым коридорам - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается в ближайшем прорыве в переговорах о разблокировании экспорта зерна. По его словам, "мы в нескольких шагах от сделки, но они самые сложные". Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кулеба заявил, что в переговорах между Украиной и Россией при посредничестве Турции и Организации объединенных наций необходимо проработать ряд логистических деталей, но выйти из тупика будет сложно. Он отметил, что переговоры продолжаются, они сосредоточены на обсуждении маршрутов доставки и механизмов безопасности грузовых судов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган вчера заявил, что соглашение якобы может быть достигнуто в течение от недели до 10 дней. Кулеба не разделяет таких прогнозов.

"Мы всего в нескольких шагах от сделки, но эти шаги самые сложные. Я не хочу присоединяться к хору тех, кто говорит, что соглашение будет заключено на следующей неделе", – сказал Кулеба.

Глава МИД скептически относится к тому, что Москва якобы готова прийти к соглашению, поскольку блокада дает ей рычаги воздействия на Украину.

"Они не хотят снимать эту мертвую хватку с нашей экономики, поэтому и затягивают с этим", — сказал Кулеба.

Читайте также: Турция покупает украденное россиянами украинское зерно — расследование "Схем"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МИД зерно дмитрий кулеба блокада
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 