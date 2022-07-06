Кулеба не разделяет оптимизма Эрдогана о скорой договоренности с РФ по зерновым коридорам

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается в ближайшем прорыве в переговорах о разблокировании экспорта зерна. По его словам, "мы в нескольких шагах от сделки, но они самые сложные". Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

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Кулеба заявил, что в переговорах между Украиной и Россией при посредничестве Турции и Организации объединенных наций необходимо проработать ряд логистических деталей, но выйти из тупика будет сложно. Он отметил, что переговоры продолжаются, они сосредоточены на обсуждении маршрутов доставки и механизмов безопасности грузовых судов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган вчера заявил, что соглашение якобы может быть достигнуто в течение от недели до 10 дней. Кулеба не разделяет таких прогнозов.

"Мы всего в нескольких шагах от сделки, но эти шаги самые сложные. Я не хочу присоединяться к хору тех, кто говорит, что соглашение будет заключено на следующей неделе", – сказал Кулеба.

Глава МИД скептически относится к тому, что Москва якобы готова прийти к соглашению, поскольку блокада дает ей рычаги воздействия на Украину.

"Они не хотят снимать эту мертвую хватку с нашей экономики, поэтому и затягивают с этим", — сказал Кулеба.

Из-за морской блокады России Украина не может вывезти из портов около 23,5 млн тонн зерновых.

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что будет добиваться давления G20 на Россию, чтобы разблокировать в Черном море торговые пути.

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Оксана Житнюк

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