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Кулеба о ракетном ударе по Одесской области: Украине нужны современные системы ПРО

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 20:44
Кулеба о ракетном ударе по Одесской области: Украине нужны современные системы ПРО - Фото
Последствия удара по Сергеевке (Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram)

Украине нужны современные системы противоракетной обороны после удара россиян по Сергеевке в Одесской области, который унес жизни 21 гражданского. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

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Кулеба призвал союзников как можно быстрее обеспечить Украину современными системами ПРО. 

"Террористическое государство Россия продолжает войну против мирного населения, нанося ночные ракетные удары по Одесской области, в результате чего погибают десятки людей, в том числе дети. Помогите нам спасти жизни и положить конец этой войне", — написал министр.

  • 21 человек погиб и почти 40 пострадали в результате ночного ракетного удара российских оккупантов по жилому сектору в поселке Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. 
  • 30 июня 2022 года россияне вынуждены были бежать с острова Змеиный в Одесской области после ударов ВСУ. В Минобороны РФ признали, что их выбили со Змеиного, назвав бегство российским "шагом доброй воли".

Читайте также: Спасатели продолжают искать пропавших без вести в Кременчуге. Количество погибших растет

Дмитрий Гриниченко
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