Кулеба о ракетном ударе по Одесской области: Украине нужны современные системы ПРО

Украине нужны современные системы противоракетной обороны после удара россиян по Сергеевке в Одесской области, который унес жизни 21 гражданского. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

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Кулеба призвал союзников как можно быстрее обеспечить Украину современными системами ПРО.

"Террористическое государство Россия продолжает войну против мирного населения, нанося ночные ракетные удары по Одесской области, в результате чего погибают десятки людей, в том числе дети. Помогите нам спасти жизни и положить конец этой войне", — написал министр.

21 человек погиб и почти 40 пострадали в результате ночного ракетного удара российских оккупантов по жилому сектору в поселке Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

30 июня 2022 года россияне вынуждены были бежать с острова Змеиный в Одесской области после ударов ВСУ. В Минобороны РФ признали, что их выбили со Змеиного, назвав бегство российским "шагом доброй воли".

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Дмитрий Гриниченко

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