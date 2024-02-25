Кулеба о ситуации с Польшей: И просто и сложно. Где будет нужно – будем действовать жестко

По словам министра, сложность состоит в том, что поляки обвиняют во всем Украине

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Голосу Америки назвал ситуацию на границе с Польшей одновременно и простой и сложной. Если понадобится, Украина будет действовать жестко, подчеркивает глава МИД.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отвечая на вопрос, остались ли дипломатические пути решения проблемы, министр сказал: "Ситуация очень сложная, и очень проста. Сложна она, потому что пытаются всю ответственность за проблемы европейских фермеров сбросить на Украину".

Почему-то другие страны не говорят о российском зерне, которое поступает на европейский рынок. Почему-то с ним никто не борется. Почему никто не борется с зерном из-за Европы, которое в огромных объемах поступает на рынок Европы. И вот раскрутили одну тему, что во всем виновата Украина. И это убеждение существует на уровне этих протестующих", – добавил Кулеба.

По его мнению, первое, что нужно начать делать правительствам этих стран – это начать "честно говорить со своими фермерами, что проблема гораздо шире и не надо все сваливать на Украину".

Читайте также: Шмыгаль анонсировал "План взаимопонимания" с Польшей, иначе "будут зеркальные мероприятия"

Министр убеждает, что Украина не будет терпеть такое отношение, и "где надо, будем действовать жестко, и пусть потом не обижаются, что мы проявили характер".

Что касается простой составляющей данной ситуации – Украина и Польша договариваются и пытаются решить проблему.

"Мы понимаем, что дальше будут дополнительные провокации, и российские агенты всю эту историю будут нагнетать. Поэтому надо держать голову холодной и принимать быстро решения, которые позволят успокоить ситуацию", – подчеркнул Кулеба.

Польские фермеры с 9 февраля на тракторах блокируют дороги почти в трех сотнях городов и городков страны. В их числе и шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе.

11 февраля на польской дороге возле пропускного пункта "Ягодин – Дорогуск" протестующие разбросали три тонны украинского зерна. Украина отреагировала на эту затею негативно – были заявления как от Минагрополитики, так и от Министерства иностранных дел.

20 февраля польские фермеры открыли вагон с украинской кукурузой и высыпали ее на колее.

23 февраля возле пункта пропуска "Дорогуск" неизвестные открыли вагоны с украинским рапсом и высыпали его на рельсы.

Читайте также: Поляки в третий раз высыпали украинскую агропродукцию на станции "Дорогуск"