Кулеба про ситуацію з Польщею: І просто і складно. Де буде потрібно – діятимемо жорстко

За словами міністра, складність полягає в тому, що поляки звинувачують у всьому Україну

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Голосу Америки назвав ситуацію на кордоні з Польщею одночасно і простою, і складною. Якщо знадобиться, Україна діятиме жорстко, наголошує глава МЗС.

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Відповідаючи на запитання, чи залишились дипломатичні шляхи розв'язання проблеми, міністр сказав: "Ситуація дуже складна і дуже проста водночас. Складна вона, бо намагаються всю відповідальність за проблеми європейських фермерів скинути на Україну".

"Чомусь інші країни не говорять про російське зерно, яке надходить на європейський ринок. Чомусь з ним ніхто не бореться. Чомусь ніхто не бореться з зерном з-поза Європи, яке у величезних обсягах надходить на ринок Європи. І от розкрутили одну тему, що в усьому винна Україна. І це переконання існує на рівні цих протестувальників", – додав Кулеба.

На його думку, перше, що потрібно почати робити урядам цих країн, – це почати "чесно говорити зі своїми фермерами, що проблема набагато ширша і не треба все звалювати на Україну".

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Міністр переконує, що Україна не терпітиме таке ставлення, і "де треба, будемо діяти жорстко, і нехай потім не ображаються, що ми проявили характер".

Щодо простої складової даної ситуації – Україна та Польща домовляються та намагаються розв'язати проблему.

"Ми розуміємо, що далі будуть додаткові провокації, і російські агенти цю всю історію будуть нагнітати. Тому треба тримати голову холодною і ухвалювати швидко рішення, які дозволять заспокоїти ситуацію", – наголосив Кулеба.

Польські фермери на тракторах із 9 лютого блокують дороги майже в трьох сотнях міст та містечок країни. Серед них і шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

11 лютого на польській дорозі біля пропускного пункту "Ягодин – Дорохуськ" протестувальники розкидали три тонни українського зерна. Україна відреагувала на цю витівку негативно – були заяви як від Мінагрополітики, так і від Міністерства закордонних справ.

20 лютого польські фермери відкрили вагон з українською кукурудзою і висипали її на колії.

23 лютого біля пункту пропуску "Дорохуськ" невідомі особи відкрили вагони з українським ріпаком і висипали його на рейки.

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