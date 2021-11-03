Кулеба об истерике росСМИ из-за Зеленского в Глазго: Был очень важный разговор с Блинкеном

Президент Владимир Зеленский пропустил часть климатической конференции в Глазго, так как в это время у него была встреча с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Это нормальный дипломатический процесс, и ничего страшного не произошло, но россияне устроили из этого "настоящую истерику", сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в прямом эфире в Facebook.

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Вчера, 2 ноября, Зеленский пропустил свое выступление на части конференции по метановой инициативе. Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри хотел передать ему слово, однако Зеленского в зале не было. Этот фрагмент видео активно распространяли в сети, а особое внимание инциденту уделили российские пропагандисты.

Кулеба подчеркнул, что данную историю и якобы скандал начали разгонять росСМИ – они развернули "настоящее цунами и истерику" по этому поводу. По словам главы МИД, причина этому – то, что Зеленский на полях конференции "очень хорошо поговорил" и с президентом США Джо Байденом, и с госсеком Энтони Блинкеном.

Основной темой была ситуация на Донбассе, и что Украина вместе с партнерами может сделать, чтобы остановить Россию и заставить ее конструктивно вести себя на переговорах. Также обсуждался вопрос энергетической безопасности.

По словам Кулебы, именно во время пропущенной Зеленским части конференции у него была встреча с Блинкеном. Как утверждает глава МИД, это был очень предметный, полезный и продолжительный разговор, потому украинская делегация не смогла вовремя попасть в зал, но предупредила об этом организаторов. Потому, по словам Кулебы, сбой был не со стороны Украины, а со стороны организаторов – это нормальный дипломатический процесс, и ничего страшного не произошло.

"Давайте не вестись на все эти российские упреки, провокации и желчь, которую они разбрызгивают по информационному пространству, пытаясь дискредитировать Украину", – призвал Кулеба.

2 ноября 2021-го на климатическом саммите COP26 Зеленский встретился с Блинкеном. Госсек США во время разговора заявил, что США продолжат уменьшать риски для Украины от российского газопровода Северный поток-2 и будут укреплять энергетическую безопасность страны.

Также у Зеленского были встречи с Байденом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они заявили, что США продолжают поддерживать территориальную целостность Украины.

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Оксана Житнюк

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