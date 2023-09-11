Кулеба об "обнулении" санкций: Мне известно о некоторых силах, поддерживающих уступки РФ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вопрос обнуления санкций против РФ вообще не может подниматься, однако "некоторые силы" поддерживают такие уступки стране-агрессору. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок во время ее визита в Киев.
Кулебу спросили, может ли Украина согласиться на обнуление санкций против РФ, что, по данным Bild, якобы предложил генсек ООН Антониу Гутерриш российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.
"Вопрос обнуления санкций в принципе не может стоять. Потому что если сейчас что-нибудь обнулить, то завтра Россия разбомбит еще дополнительный порт и начнет шантажировать мир новыми требованиями", – сказал Кулеба.
Он отметил, что ему известно, что есть "некоторые силы", поддерживающие уступки России в этом требовании.
"Я четко сказал, что если у кого-то есть желание разрешить семье Патрушева, которая презирает, ненавидит Запад и хочет его разрушить, заработать пару сотен миллионов долларов на Россельхозбанке, то можете его подключить снова к SWIFT. Как эти люди будут иметь к себе какое-либо уважение после этого, мне сложно представить", – сказал Кулеба.
Глава МИД добавил, что если есть люди, "которым досадно, что Патрушев не зарабатывает деньги на Россельхозбанке", то они "будут нести ответственность за то, что будет происходить дальше".
- 8 сентября немецкое издание Bild заявило, что в его распоряжении есть письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором он предложил возобновление зернового соглашения на выгодных для государства-агрессора условиях, включая фактическое обнуление санкций.
- В МИД в ответ заявили, что ослабление санкций в обмен на возвращение России в зерновое соглашение стало бы успехом и поощрением российского шантажа.
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