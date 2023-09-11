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Кулеба об "обнулении" санкций: Мне известно о некоторых силах, поддерживающих уступки РФ

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 16:15
Кулеба об
Дмитрий Кулеба (Фото: ЭРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вопрос обнуления санкций против РФ вообще не может подниматься, однако "некоторые силы" поддерживают такие уступки стране-агрессору. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок во время ее визита в Киев.

Кулебу спросили, может ли Украина согласиться на обнуление санкций против РФ, что, по данным Bild, якобы предложил генсек ООН Антониу Гутерриш российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.

"Вопрос обнуления санкций в принципе не может стоять. Потому что если сейчас что-нибудь обнулить, то завтра Россия разбомбит еще дополнительный порт и начнет шантажировать мир новыми требованиями", – сказал Кулеба.

Он отметил, что ему известно, что есть "некоторые силы", поддерживающие уступки России в этом требовании.

"Я четко сказал, что если у кого-то есть желание разрешить семье Патрушева, которая презирает, ненавидит Запад и хочет его разрушить, заработать пару сотен миллионов долларов на Россельхозбанке, то можете его подключить снова к SWIFT. Как эти люди будут иметь к себе какое-либо уважение после этого, мне сложно представить", – сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что если есть люди, "которым досадно, что Патрушев не зарабатывает деньги на Россельхозбанке", то они "будут нести ответственность за то, что будет происходить дальше".

Оксана Житнюк
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Антониу ГутерришООНсанкциидмитрий кулеба
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