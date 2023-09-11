Кулеба про "обнулення" санкцій: Мені відомо про деякі сили, що підтримують поступки Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що питання обнулення санкцій проти РФ взагалі не може підійматись, однак "деякі сили" підтримують такі поступки країні-агресору. Про це він сказав на спільній пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок під час її візиту до Києва.

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Кулебу запитали, чи може Україна погодитись на обнулення санкцій проти РФ, що, за даними Bild, нібито запропонував генсек ООН Антоніу Гутерріш російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову.

"Питання обнулення санкцій у принципі не може стояти. Тому що якщо зараз щось обнулити, то завтра Росія розбомбить ще додатковий порт і почне шантажувати світ новими вимогами", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що йому відомо, що є "деякі сили", які підтримують поступки Росії в цій вимозі.

"Я чітко сказав, що якщо у когось є бажання дозволити родині Патрушева, який зневажає, ненавидить Захід і хоче його зруйнувати, заробити пару сотень мільйонів доларів на Россільхозбанку, то можете його підключити знову до SWIFT. Як ці люди матимуть до себе будь-яку повагу після цього, мені важко уявити", – сказав Кулеба.

Очільник МЗС додав, що якщо є люди, "яким прикро, що Патрушев не заробляє гроші на Россільхозбанку", то вони "нестимуть відповідальність за те, що відбуватиметься далі".

8 вересня німецьке видання Bild заявило, що в його розпорядженні є лист генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, в якому він запропонував відновлення зернової угоди на вигідних для держави-агресора умовах, включно з фактичним обнуленням санкцій.

У МЗС у відповідь заявили, що послаблення санкцій в обмін на повернення Росії в зернову угоду стало б успіхом та заохоченням російського шантажу.

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