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Кулеба про "обнулення" санкцій: Мені відомо про деякі сили, що підтримують поступки Росії

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 16:15
Кулеба про
Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що питання обнулення санкцій проти РФ взагалі не може підійматись, однак "деякі сили" підтримують такі поступки країні-агресору. Про це він сказав на спільній пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок під час її візиту до Києва.

Кулебу запитали, чи може Україна погодитись на обнулення санкцій проти РФ, що, за даними Bild, нібито запропонував генсек ООН Антоніу Гутерріш російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову.

"Питання обнулення санкцій у принципі не може стояти. Тому що якщо зараз щось обнулити, то завтра Росія розбомбить ще додатковий порт і почне шантажувати світ новими вимогами", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що йому відомо, що є "деякі сили", які підтримують поступки Росії в цій вимозі.

"Я чітко сказав, що якщо у когось є бажання дозволити родині Патрушева, який зневажає, ненавидить Захід і хоче його зруйнувати, заробити пару сотень мільйонів доларів на Россільхозбанку, то можете його підключити знову до SWIFT. Як ці люди матимуть до себе будь-яку повагу після цього, мені важко уявити", – сказав Кулеба.

Очільник МЗС додав, що якщо є люди, "яким прикро, що Патрушев не заробляє гроші на Россільхозбанку", то вони "нестимуть відповідальність за те, що відбуватиметься далі".

Оксана Житнюк
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