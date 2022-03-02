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Кулеба обсудил с Блинкеном дополнительные боевые самолеты для Украины

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 18:28
Кулеба обсудил с Блинкеном дополнительные боевые самолеты для Украины - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Mads Claus Rasmussen/ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, во время которого обсудили поставки дополнительных боевых самолетов для Украины. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МИД.

Кулеба выразил благодарность США за уже оказанную Украине военную помощь. Собеседники согласовали новые партии оборонительного оружия для Украины.

Глава МИД особо отметил важность усиления Воздушных сил ВСУ, стороны обсудили дополнительные боевые самолеты для Украины.

Ранее сегодня на брифинге Кулеба подчеркнул, что самолеты для Украины от союзников на Западе – абсолютно срочное требование.

"Наши пилоты героически бьются в воздухе, гибнут, сбивая российские самолеты, которые летят бомбить наши города и убивать наших гражданских людей. Мы зафиксировали, как российская авиация атакует нашу страну без залета на нашу территорию", – сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что Украине требуется поддержка союзников и в этом вопросе уже есть прогресс.

"Но мы не можем ждать. У нас нет недель. У нас есть дни. Мы должны решить это в течение дней. Это не означает, что если нам не дадут самолеты, то мы сдадимся. Но это означает, что мы будем продолжать борьбу с потерями среди мирного населения, ведь Россия продолжает цинично бомбить наши города. Мы будем продолжать нашу борьбу в любом случае. Слава Украине", – заявил Кулеба.

  • Вчера стало известно, что международные партнеры передадут Украине 70 самолетов для ВСУ. 

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Наталия Медведева
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