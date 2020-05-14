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Кулеба объяснил, почему РФ и Германия провели переговоры о Донбассе без Украины

Кулеба объяснил, почему РФ и Германия провели переговоры о Донбассе без Украины - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)
14.05.2020, 12:13

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина заранее знала о переговорах в Берлине

Заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака пригласили на переговоры в Берлин в связи с отсутствием прогресса в выполнении минских соглашений, а Украина заранее знала о визите. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии украинскому РБК

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"Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча", - заявил Кулеба.

Он уточнил, что "именно по этой логике глава МИД Германии Хайко Маас смог привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Сергея Лаврова".

"Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет", - заявил Кулеба.

Накануне Козак заявил, что в Берлине прошли переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины. По его словам, были "достигнуты соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации".

  • 1 марта глава Офиса президента Андрей Ермак в Минске встретился с Козаком: о чем говорили.
  • 30 апреля сообщалось, что между главами МИД нормандской четверки состоялась видеоконференция. Кулеба подвел итоги переговоров. 

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Владислав Сердюк
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