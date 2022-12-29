Кулеба опроверг поддержку России другими странами: Сейчас лучшее время зарабатывать на РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что у России нет поддержки среди других стран мира – просто некоторые хотят нажиться на проблемах страны-террориста. Об этом он сказал в интервью Зе Інтерв'юер.

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Журналист озвучил Кулебе ряд тезисов, которые распространяются в соцсетях и некоторых СМИ, в том числе российских, и попросил его как дипломата подтвердить или опровергнуть их.

Один из тезисов заключался в том, что Россию якобы на самом деле поддерживают "многие страны".

"Нет. На самом деле очень много стран в мире пытаются нажиться на российских проблемах. И для этого или играют в нейтральность, или создают впечатление, что они благосклонны к России, чтобы просто заработать на них деньги. Потому что сейчас идеальное время зарабатывать на России", – сказал Кулеба.

В этом же интервью Кулеба заявил, что когда-то его российский "коллега" Сергей Лавров был высококвалифицированным дипломатом, но сейчас это "старый и уставший человек".

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Оксана Житнюк

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