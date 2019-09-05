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Кулеба озвучил три главных задачи на посту вице-премьера

Кулеба озвучил три главных задачи на посту вице-премьера - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.09.2019, 11:44

Вице-премьер-министр хочет, чтобы по итогам его работы украинцы смогут ощутить себя полноценной частью Европы

Новый вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал три своих главных задачи. Об этом сообщает НВ.

Кулеба отметил, что первая задача заключается в том, что должна эффективно заработать система координации европейской и евроатлантической интеграции. Он считает, что такая система обеспечит разработку, принятие и внедрение европейских стандартов практически во всех сферах жизни.

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По его словам, вторая задача – это то, что Украина и ЕС должны стать единым экономическим пространством. "Условия доступа украинских товаров и услуг на общий рынок стран ЕС должны отвечать амбициозной динамике торговли. Экспортные квоты, таможенное сотрудничество, доступ к государственным закупкам в ЕС - это элементы облегчения доступа", - объяснил он.

Третья задача - чтобы украинцы начали забывать выражения вроде "поехать в Европу", "как в Европе".

"Потому, что Европа будет здесь, в Украине. Мы будем ездить в Германию, Францию и куда угодно, ощущая себя частью Европы. И они также будут ездить к нам, как в одну из стран большой Европы", - уточнил Кулеба.

  • 29 августа народный депутат от партии Слуга народа Богдан Яременко заявил, что кандидатура посла Украины в Совете Европы Кулебы была предложена на должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции в новом правительстве.

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Слуга народа Украина Европа дмитрий кулеба богдан яременко задачи
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