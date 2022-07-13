Кулеба: Полный суверенитет на юге и востоке – конечная точка переговорной позиции Украины

Сейчас нет каких-либо мирных переговоров между Украиной и Россией. Украина хочет восстановить свою территориальную целостность – и это конечная позиция. Такое заявление сделал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он сообщил, что сейчас нет мирных переговоров между Украиной и Россией из-за позиции РФ, которая продолжает агрессию.

По словам министра, в такой ситуации "нечего обсуждать".

"Цель Украины в войне, которую начала Россия, – освободить наши территории, восстановить территориальную целостность и полный суверенитет на востоке и юге Украины. Это конечная точка нашей переговорной позиции", – подытожил глава МИД.

Сегодня коллега Кулебы из Германии Анналена Бербок заявила, что вести переговоры с Россией невозможно.

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Марк Сировой

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