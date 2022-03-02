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Кулеба: Прямо сейчас в Украину направляется оружие, которое поможет выгнать агрессора

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 01:08
Кулеба: Прямо сейчас в Украину направляется оружие, которое поможет выгнать агрессора - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украину направляется оружие, которое поможет украинским военным защитить страну от российского агрессора. Об этом он сказал в видеообращении к украинцам.

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"Прямо сейчас мы с вами разговариваем, а в Украину направляется оружие. Оружие от наших друзей, которое поможет оборонять наше государство, победить агрессора и выгнать его с нашей земли. Нам страшно, мы истекаем кровью, мы смотрим, как наши дома уничтожаются, но на самом деле мы уже побеждаем", – сказал глава МИД.

Он призвал украинцев ежедневно и ежеминутно верить в победу – тогда она непременно настанет намного быстрее, чем это даже сейчас представляется.

"Весь мир с нами. Второй дипломатический фронт мир открыл, чтобы поддержать нас. Нам нужно стоять, выстоять и победить. Слава Украине!" – сказал министр.

Поставить Украине оружие после полномасштабного вторжения РФ согласились Финляндия, Норвегия, Австралия, Бельгия, Германия, Чехия, Швеция и ЕС.

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Оксана Житнюк
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