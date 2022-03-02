Кулеба: Путин глубоко ошибся. Украина нужна миру, Европе, а главное – украинцам

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин глубоко ошибся, и Украина нужна и миру, и Европе, а главное – украинцам. Об этом он сказал в видеообращении, комментируя подачу заявки на членство в Евросоюзе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава МВД отметил, что 1 марта произошли страшные события – убийства детей, мирных граждан, уничтожение здания ОГА в Харькове, гибели людей в других городах Украины.

"С сегодняшнего дня у нас есть полное право на весь мир утверждать, что россияне – это варвары. Мы не хотели этого и не стремились к этому, но всеми своими действиями они нам дали полное право так утверждать", – сказал Кулеба.

Также Кулеба отметил, что 1 марта произошло очень важное событие, смысл которого мы пока не можем осознать, так как сфокусированы на войне. Европарламент утвердил решение, что Украине нужно дать статус кандидата на членство в ЕС, и по спецпроцедуре принять Украину в ЕС.

"Динамика поддержки Украина чрезвычайно мощная, быстрая и беспрецедентная, и это вселяет в нас всех ощущение победы. А главное – это разрушает миф Путина о том, что Украина никому не нужна. Он глубоко-глубоко ошибся. Украина нужна миру, нужна Европе, а главное – Украина нужна украинцам. И мы за нее отчаянно боремся и будем бороться до победы", – сказал глава МИД.

1 марта сообщалось, что Европарламент рассмотрит заявку Украины на вступление в ЕС.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.