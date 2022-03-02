UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба: Путин глубоко ошибся. Украина нужна миру, Европе, а главное – украинцам

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 01:52
Кулеба: Путин глубоко ошибся. Украина нужна миру, Европе, а главное – украинцам - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин глубоко ошибся, и Украина нужна и миру, и Европе, а главное – украинцам. Об этом он сказал в видеообращении, комментируя подачу заявки на членство в Евросоюзе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава МВД отметил, что 1 марта произошли страшные события – убийства детей, мирных граждан, уничтожение здания ОГА в Харькове, гибели людей в других городах Украины.

"С сегодняшнего дня у нас есть полное право на весь мир утверждать, что россияне – это варвары. Мы не хотели этого и не стремились к этому, но всеми своими действиями они нам дали полное право так утверждать", – сказал Кулеба.

Также Кулеба отметил, что 1 марта произошло очень важное событие, смысл которого мы пока не можем осознать, так как сфокусированы на войне. Европарламент утвердил решение, что Украине нужно дать статус кандидата на членство в ЕС, и по спецпроцедуре принять Украину в ЕС.

"Динамика поддержки Украина чрезвычайно мощная, быстрая и беспрецедентная, и это вселяет в нас всех ощущение победы. А главное – это разрушает миф Путина о том, что Украина никому не нужна. Он глубоко-глубоко ошибся. Украина нужна миру, нужна Европе, а главное – Украина нужна украинцам. И мы за нее отчаянно боремся и будем бороться до победы", – сказал глава МИД.

  • 1 марта сообщалось, что Европарламент рассмотрит заявку Украины на вступление в ЕС.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Путин дмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 