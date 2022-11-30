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Кулеба рассказал на G7 о двух вариантах восстановления энергосистемы Украины

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 15:08
Кулеба рассказал на G7 о двух вариантах восстановления энергосистемы Украины - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Существуют два варианта восстановления энергосистемы Украины, которая сильно пострадала от российских обстрелов, но оба предполагают помощь от партнеров. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совещании глав МИД Большой семерки в Бухаресте.

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Министр сказал, что Украина может покупать электроэнергию у Евросоюза, однако на рынке ЕС цены значительно выше, чем в Украине, поэтому такой проект предполагает дополнительную финансовую поддержку.

Второй способ – обеспечить Украину оборудованием, трансформаторами и генераторами, которые помогут компенсировать нехватку энергии до восстановления поврежденной россиянами инфраструктуры.

Кулеба поблагодарил США за предоставление $53 млн на экстренную закупку энергетического оборудования.

Начиная с 10 октября Россия выпустила более 600 ракет и по объектам критической инфраструктуры Украины, и РФ намерена продолжать этот ракетный террор, сказал министр.

Поэтому, отметил он, "критически важно обеспечить Украину необходимым оборудованием для восстановления электрических мощностей. Но не менее важно продолжать оказывать помощь для защиты этого оборудования от повторных атак, в частности, путем поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны".

Сергій Бережний
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g7 большая семерка дмитрий кулеба энергосистема Украины
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