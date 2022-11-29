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Кулеба будет настаивать, чтобы Украина получила ПВО Patriot и трансформаторы от НАТО

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 18:27
Кулеба будет настаивать, чтобы Украина получила ПВО Patriot и трансформаторы от НАТО - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба будет настаивать на передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot и трансформаторов. Об этом он сообщил на встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте.

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По его словам, на встрече министров НАТО необходимо ускорять принятие и реализацию решений. Он отметил, что пока союзники размышляют, украинцы сидят без электрики, воды и отопления после ударов россиян. 

Кулеба заявил, что ключевыми темами будут вопросы поставок Украине систем ПВО и восстановления энергетической инфраструктуры. 

"Есть два ключевых месседжа: Patriot и трансформаторы. Сейчас критически важно не только восстановить энергетические мощности, но и обеспечить надежную защиту этого оборудования от дальнейших атак России – это возможно достичь путем укрепления противовоздушной и противоракетной обороны нашей страны", — заявил министр.

Он подчеркнул, что украинская система ПВО должна быть интегрирована с системой НАТО. 

Читайте также: НАТО обсудит новый подход к членству Украины. Также нужно противостоять Путину — МИД Чехии 

Дмитро Гриниченко
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