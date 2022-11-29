Кулеба будет настаивать, чтобы Украина получила ПВО Patriot и трансформаторы от НАТО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба будет настаивать на передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot и трансформаторов. Об этом он сообщил на встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте.
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По его словам, на встрече министров НАТО необходимо ускорять принятие и реализацию решений. Он отметил, что пока союзники размышляют, украинцы сидят без электрики, воды и отопления после ударов россиян.
Кулеба заявил, что ключевыми темами будут вопросы поставок Украине систем ПВО и восстановления энергетической инфраструктуры.
"Есть два ключевых месседжа: Patriot и трансформаторы. Сейчас критически важно не только восстановить энергетические мощности, но и обеспечить надежную защиту этого оборудования от дальнейших атак России – это возможно достичь путем укрепления противовоздушной и противоракетной обороны нашей страны", — заявил министр.
Он подчеркнул, что украинская система ПВО должна быть интегрирована с системой НАТО.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжит ракетный террор Украины, и призвал отправить украинцам больше систем ПВО.
- Путин пытается заморозить Украину, чтобы заставить украинский народ подчиниться РФ, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в Бухаресте.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО рассмотрят предоставление новой военной и энергетической помощи Украине.
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