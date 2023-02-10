Кулеба: Россия обречена, а у Украины будет еще больше оружия и поддержки Запада

Российским террористам не сломить украинцев новыми ракетными атаками – Украина будет получать от партнеров еще больше поддержки и оружия, а РФ обречена. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Российские террористы сегодня снова обстреляли украинские города. Но им нас не сломить. Россия обречена. Будет еще больше переговоров, больше оружия, больше поддержки, больше результатов", – написал Кулеба в Instagram.

Он подчеркнул, что за 48 часов президент Владимир Зеленский и его команда посетили Великобританию, Францию, Бельгию и Польшу – и, возможно, в книгу рекордов мировой дипломатии это событие войдет как самое насыщенное дипломатическое турне главы государства, совершенное за двое суток.

"Во-первых, свобода будет вооружена самым современным оружием. Во-вторых, Россия заплатит полную цену за свои преступления. Трибунал, репарации, привлечение преступников к ответственности. В третьих, Украина укрепляет Европу и защищает ее с оружием в руках. Поэтому займет свое место среди европейских народов свободы – не только де-факто, но и де-юре", – уверен Кулеба.

Утром 10 февраля оккупанты совершили массовые пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net вела хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.

вела хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа. Залужный сообщил, что с 21:50 9 февраля по 12:00 10 февраля российские оккупанты осуществили 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калибр" – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил семь ударных БПЛА типа Shahed.

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Оксана Житнюк

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