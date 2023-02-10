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Кулеба: Россия обречена, а у Украины будет еще больше оружия и поддержки Запада

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 16:46
Кулеба: Россия обречена, а у Украины будет еще больше оружия и поддержки Запада - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Российским террористам не сломить украинцев новыми ракетными атаками – Украина будет получать от партнеров еще больше поддержки и оружия, а РФ обречена. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Российские террористы сегодня снова обстреляли украинские города. Но им нас не сломить. Россия обречена. Будет еще больше переговоров, больше оружия, больше поддержки, больше результатов", – написал Кулеба в Instagram.

Он подчеркнул, что за 48 часов президент Владимир Зеленский и его команда посетили Великобританию, Францию, Бельгию и Польшу – и, возможно, в книгу рекордов мировой дипломатии это событие войдет как самое насыщенное дипломатическое турне главы государства, совершенное за двое суток.

"Во-первых, свобода будет вооружена самым современным оружием. Во-вторых, Россия заплатит полную цену за свои преступления. Трибунал, репарации, привлечение преступников к ответственности. В третьих, Украина укрепляет Европу и защищает ее с оружием в руках. Поэтому займет свое место среди европейских народов свободы – не только де-факто, но и де-юре", – уверен Кулеба.

  • Утром 10 февраля оккупанты совершили массовые пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net вела хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.
  • Залужный сообщил, что с 21:50 9 февраля по 12:00 10 февраля российские оккупанты осуществили 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калибр" – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил семь ударных БПЛА типа Shahed.

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Оксана Житнюк
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