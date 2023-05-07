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Кулеба – странам Азии: Не может быть нейтральности там, где есть агрессия и террор

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 07:05
Кулеба – странам Азии: Не может быть нейтральности там, где есть агрессия и террор - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к странам Азии и заявил, что нейтральная позиция невозможна в ситуации агрессии, убийств и террора. Об этом Кулеба сказал в выступлении на мероприятии Азиатского Центра Гарвардского университета, передает МИД.

Глава МИД подчеркнул, что российская агрессия против Украины имеет негативные последствия для Азии и всего мира, поэтому в интересах стран региона занять четкую позицию в поддержку Украины и устава ООН.

"Два слова, которые я слышу от азиатских коллег несколько чаще, чем хотелось бы, это "солидарность" и "нейтральность". Они выражают солидарность с Украиной, за что мы благодарны, но декларируют нейтральность по отношению к нам и России. В то же время ни о какой нейтральности не может быть речи, когда речь идет об агрессии, убийствах, терроре, изнасилованиях, мародерстве и массовых зверствах. Страны Азии должны занять четкую позицию в поддержку Украины и Устава ООН", – заявил Кулеба.

Глава МИД убежден, что разделение мира на Глобальный юг и север искусственное. В то же время универсальными для всех ценностями являются принципы Устава ООН, которые необходимо защитить от империализма.

"Новый империализм уже не просто стучится в дверь, а выбивает ее. Все потому, что на протяжении десятилетий мир имел слепое пятно размером с Россию. К счастью, это в прошлом. Россия проигрывает войну – не только против Украины, но и против современности, разума и здравого смысла", – заявил глава украинской дипломатии.

  • 5 мая Кулеба заявил, что после победы над Россией Украина станет фактическим гарантом безопасности восточного фланга НАТО.

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Наталія Медведєва
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