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Кулеба – тем, кто боится третьей мировой: Помогите Украине, чтобы не было большой войны

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 10:38
Кулеба – тем, кто боится третьей мировой: Помогите Украине, чтобы не было большой войны - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA-EFE/SOPHIA SHOVIKOVA)

Нужно помочь Украине нанести поражение президенту России Владимиру Путину, чтобы не было третьей мировой войны. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Дипломат адресовал обращение тем, кто из-за границы боится, что их втянут в третью мировую войну.

"Украина успешно сопротивляется. Нам нужно, чтобы вы помогли нам сражаться. Обеспечьте нас всем необходимым оружием. Примените больше санкций к России и полностью ее изолируйте. Помогите Украине заставить Путина потерпеть неудачу, и вы предотвратите большую войну", – написал глава МИД.

Страны Запада отказываются закрывать небо над Украиной, поскольку опасаются, что это приведет к прямой войне НАТО и России.

Марк Сировой
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