UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба: У некоторых стран есть нужное Украине оружие. Но есть политические причины

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 09:06
Кулеба: У некоторых стран есть нужное Украине оружие. Но есть политические причины - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Некоторые страны не дают Украине необходимое оружие в нужном количестве по политическим причинам. Об этом в интервью Politico заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы также должны признать один факт: в мире есть страны, у которых есть то, что нужно Украине, но которые не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам", – сказал он.

Читайте также: В Германии намекнули, что не хотят давать Украине Patriot. Сослались на систему НАТО

По его словам, чиновники должны быть реалистами – и меньше полагаться на непостоянных партнеров.

"Вместо того чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на то, чтобы убедить их, нужно запустить производство, чтобы ... мы не попали в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть запасы, но которые не хотят ими делиться", – добавил министр.

Кулеба похвалил вклад партнеров в оборону страны. Однако он надеется, что мудрость возобладает – и все будет делаться вовремя.

"Мы потратили слишком много времени – и слишком много жизней, и слишком много квадратных километров нашей земли… Мы не должны ждать очередной трагедии, чтобы кто-то смог преодолеть психологические барьеры принятия того или иного решения по Украине", – подытожил глава МИД.

  • В этом же интервью Кулеба призвал страны НАТО нарастить производство оружия. Он заявит на министерской встрече Альянса, что Украине нужны системы ПВО, танки и производственные линии.

Читайте также: Patriot для Украины. Что предлагает Польша и как эта ПВО поможет в войне с Россией

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оружие дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 