Кулеба: У некоторых стран есть нужное Украине оружие. Но есть политические причины

Некоторые страны не дают Украине необходимое оружие в нужном количестве по политическим причинам. Об этом в интервью Politico заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы также должны признать один факт: в мире есть страны, у которых есть то, что нужно Украине, но которые не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам", – сказал он.

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По его словам, чиновники должны быть реалистами – и меньше полагаться на непостоянных партнеров.

"Вместо того чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на то, чтобы убедить их, нужно запустить производство, чтобы ... мы не попали в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть запасы, но которые не хотят ими делиться", – добавил министр.

Кулеба похвалил вклад партнеров в оборону страны. Однако он надеется, что мудрость возобладает – и все будет делаться вовремя.

"Мы потратили слишком много времени – и слишком много жизней, и слишком много квадратных километров нашей земли… Мы не должны ждать очередной трагедии, чтобы кто-то смог преодолеть психологические барьеры принятия того или иного решения по Украине", – подытожил глава МИД.

В этом же интервью Кулеба призвал страны НАТО нарастить производство оружия. Он заявит на министерской встрече Альянса, что Украине нужны системы ПВО, танки и производственные линии.

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Марко Сировой

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