Кулеба: Украинцы принесли цивилизацию на значительную часть РФ. Россия должна это помнить

Глава МИД отмечает, что сейчас идет давление на украинские организации в России. Украина должна решить, как может помочь иностранным украинцам

Украинцы принесли цивилизацию в значительную часть России и россияне должны это помнить. Об этом, говоря о давлении на украинские организации в России, заявил в интервью Радио Свобода министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украине, принесли украинцы, приезжали туда, строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику. И мы должны помнить, и Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне", – сказал он.

По его словам, сейчас Россия "планово зачищает" свою территорию от независимых украинских организаций.

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"Все, что не инфильтрировано, не контролируется полностью ФСБ, все подвергается уничтожению. Так было с украинской библиотекой в Москве. И так сейчас произошло с "Серым Клином" (Сибирский центр украинской культуры, - ред.), – сказал он.

Глава МИД заявил, что Украина должна серьезно переосмыслить политику в отношении иностранных украинцев и решить, как она может помогать им в России в условиях почти тотального контроля ФСБ.

СПРАВКА. Серый Клин – неофициальное название Юго-Западной Сибири и Севера Казахстана, где в конце XIX-XX веков происходила массовая колонизация украинцами. Помимо Серого Клина также известны Зеленый Клин (Дальний Восток), Южный Клин (Поволжье), Малиновый Клин (Кубань).

13 августа Кулеба заявил на брифинге, что власти РФ намерены ликвидировать Сибирский центр украинской культуры Серый Клин.

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Марк Сировой

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