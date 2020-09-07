Кулеба: Украинцы принесли цивилизацию на значительную часть РФ. Россия должна это помнить
Глава МИД отмечает, что сейчас идет давление на украинские организации в России. Украина должна решить, как может помочь иностранным украинцам
Украинцы принесли цивилизацию в значительную часть России и россияне должны это помнить. Об этом, говоря о давлении на украинские организации в России, заявил в интервью Радио Свобода министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украине, принесли украинцы, приезжали туда, строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику. И мы должны помнить, и Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне", – сказал он.
По его словам, сейчас Россия "планово зачищает" свою территорию от независимых украинских организаций.
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"Все, что не инфильтрировано, не контролируется полностью ФСБ, все подвергается уничтожению. Так было с украинской библиотекой в Москве. И так сейчас произошло с "Серым Клином" (Сибирский центр украинской культуры, - ред.), – сказал он.
Глава МИД заявил, что Украина должна серьезно переосмыслить политику в отношении иностранных украинцев и решить, как она может помогать им в России в условиях почти тотального контроля ФСБ.
СПРАВКА. Серый Клин – неофициальное название Юго-Западной Сибири и Севера Казахстана, где в конце XIX-XX веков происходила массовая колонизация украинцами.
Помимо Серого Клина также известны Зеленый Клин (Дальний Восток), Южный Клин (Поволжье), Малиновый Клин (Кубань).
- 13 августа Кулеба заявил на брифинге, что власти РФ намерены ликвидировать Сибирский центр украинской культуры Серый Клин.
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