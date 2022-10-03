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Кулеба в Африке: Россия несет на континент разруху и перевороты. Надо ее остановить

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 17:18
Кулеба в Африке: Россия несет на континент разруху и перевороты. Надо ее остановить - Фото
Дмитрий Кулеба и глава МИД Сенегала Аисата Таль Саль (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник начал первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки. Первой страной, которую он посетил, стал председательствующий в Африканском Союзе Сенегал, сообщил МИД.

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В ходе встречи с главой МИД Сенегала Аисатой Таль Саль Кулеба призвал остановить распространение российского влияния в Африке.

"Россия напала не только на Украину. Она несет разруху и поддерживает военные перевороты в Африке. Мы должны объединить наши усилия, чтобы остановить этот негативный тренд", – сказал Кулеба в Дакаре.

Он также подчеркнул, что российская война против Украины отрицательно сказывается на продовольственной безопасности Африки.

"Россия пытается не только ограничить основные статьи украинского экспорта, но и лишить миллионы африканцев доступа к жизненно необходимому украинскому продовольствию", – сказал Кулеба.

Он попросил Сенегал в качестве председательствующего государства в Африканском Союзе использовать свое влияние на Москву и добиться продления "зернового коридора"

  • Африканское турне Кулебы продлится до 12 октября. Оно станет подготовкой к проведению конференции Украина – Африка.
Андрій Водяний
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Россия МИД африка дмитрий кулеба Сенегал зерновой коридор
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