Кулеба везет послов в Херсонские горы и на винодельню рекламировать Украину

В составе зарубежной делегации - около 20 руководителей иностранных дипломатических миссий и представительств международных организаций в Украине

Сегодня и завтра, 20-21 августа, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба будет рекламировать для делегации иностранных дипломатов туристический, бизнес- и инвестиционный потенциал Херсонской области. Это анонсировала пресс-служба МИД.

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Как уточнили в ведомстве, группа посетит Винодельческое хозяйство князя Трубецкого, предприятие ОАО "Чумак", а также биосферный заповедник "Аскания-Нова".

Вчера глава МИД выложил фото из балки Байдыха (местные называют это место Херсонскими горами) на берегу Днепро-Бугского лимана возле поселка Станислав, и добавил, что 20 августа здесь примет иностранных послов. "Хотим, чтобы по Украине массово путешествовали не только украинцы, но и иностранцы", - добавил он.

По его словам, 19 августа правительство поддержало инициированные МИД изменения: с 1 ноября иностранцы многих стран смогут получить украинские элетронные визы по новой процедуре: "Мы радикально упрощаем, ускоряем и удешевляем их получение без создания рисков незаконной или нежелательной миграции в Украину".

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"Ранее Украина выдавала электронные визы только для однократного въезда. Теперь появляется опция двукратной визы. Мы хотим, чтобы к нам возвращались снова", - уточнил глава МИД, добавив в комментариях, что для этого неплохо бы сделать качественные дороги.

Евгений Пилипенко

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